СК: глухонемой мальчик из Михайловки утонул

СЕГОДНЯ 18:48 2018-11-04T19:27:53+03:00

Малыша искали двести человек, но нашли его уже мертвым в выгребной яме у дома

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Все верили и надеялись, что четырёхлетнего Матвея, пропавшего днем 3 ноября, найдут живым и невредимым. Искали почти сутки, но безуспешно. Случилось страшное: мальчик умер. Трагедия произошла во дворе частного дома в городе Михайловка Волгоградской области. При повторном осмотре территории следователи обнаружили тело малыша в сливной яме. Чтобы достать его оттуда, потребовалось задействовать технику и откачать все содержимое. Эксперты СК РФ уже сделали заключение касательно причины смерти.

- В настоящее время экспертами уже установлена точная причина его смерти - малолетний скончался от механической асфиксии в результате утопления, - рассказали «КП- Волгоград» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие продолжается. На месте ЧП работает оперативная группа. Как добавили в ведомстве, причины и обстоятельства трагедии еще предстоит установить.