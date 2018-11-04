Волгоградцы смогут увидеть себя в фильме Ненастье с 12 ноября

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-04T17:37:37+03:00

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Многосерийная драма Сергея Урсуляка «Ненастье» выйдет в прокат 12 ноября. Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова и повествует о лихих девяностых. Так вышло, что самым идеальным местом для съемок одной из важных сцен стало ДК в Волгограде.

НЕНАСТЬЕ. Трейлер к фильму Сергея Урсуляка. Премьера 12 ноября.

В Тракторозаводском районе снимали эпизод с захватом здания бывшими воинами-афганцами. Здесь разворачивается настоящая бойня: ДК пытается захватить ОМОН, БТР таранит двери здания, внутри происходит драка. Самое интересное, что в массовке снимались волгоградцы и они смогут увидеть себя в нескольких сериях фильма.

Кстати, корреспондент «КП-Волгоград» побывал на съемочной площадке, где бронетранспортер таранил волгоградский ДК, снималась сцена в автобусе и другие эпизоды «Ненастья». Кстати, вошли они и в трейлер фильма. Так кто-то из массовки уже сможет увидеть себя на экране. О том, как проходили съемки фильма в Волгограде, читайте в нашем репортаже.

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