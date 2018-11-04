2018-11-04T17:37:37+03:00
Общество

Волгоградцы смогут увидеть себя в фильме Ненастье с 12 ноября

ДК города-героя штурмовали омоновцы, таранили БТР, здесь массово дрались – яркие кадры драмы
Юлия Данильченко
Поделиться:
То самое ДК на Нижнем Тракторном.То самое ДК на Нижнем Тракторном.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Многосерийная драма Сергея Урсуляка «Ненастье» выйдет в прокат 12 ноября. Фильм снят по мотивам романа Алексея Иванова и повествует о лихих девяностых. Так вышло, что самым идеальным местом для съемок одной из важных сцен стало ДК в Волгограде.

НЕНАСТЬЕ. Трейлер к фильму Сергея Урсуляка. Премьера 12 ноября.

В Тракторозаводском районе снимали эпизод с захватом здания бывшими воинами-афганцами. Здесь разворачивается настоящая бойня: ДК пытается захватить ОМОН, БТР таранит двери здания, внутри происходит драка. Самое интересное, что в массовке снимались волгоградцы и они смогут увидеть себя в нескольких сериях фильма.

Кстати, корреспондент «КП-Волгоград» побывал на съемочной площадке, где бронетранспортер таранил волгоградский ДК, снималась сцена в автобусе и другие эпизоды «Ненастья». Кстати, вошли они и в трейлер фильма. Так кто-то из массовки уже сможет увидеть себя на экране. О том, как проходили съемки фильма в Волгограде, читайте в нашем репортаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссер Сергей Урсуляк: в Волгограде летом слишком уютно для съемок фильма «Ненастье» (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы отмечают День народного единства массовыми гуляниями
У волгоградских мотострелков появится свой филиал парка «Патриот»
В Волгограде пожарные три часа тушили два кирпичных дома
В Волгограде пожарные три часа тушили два кирпичных дома
Под Волгоградом грузовик насмерть сбил неизвестного пешехода
Тело пропавшего под Волгоградом ребенка нашли в выгребной яме туалета
Под Волгоградом поймали 19-летнего вора, находившегося в федеральном розыске
Следователи возбудили дело по статье «Убийство» по факту пропажи мальчика под Волгоградом
В Волжском из-за сварочных работ загорелась «Лада» вместе с гаражом
Волгоградский «Ротор» проиграл «Лучу» со счетом 0:1
Волгоградцы в «Ночь искусств» слушали симфонию «Память о Сталинграде»
Волгоградка Елена Слесаренко займет должность замруководителя главного штаба «Юнармии»