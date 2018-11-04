2018-11-04T13:53:50+03:00
Общество

Волгоградцы отмечают День народного единства массовыми гуляниями

Во всех районах города-героя проходят культурные мероприятия
Юлия Данильченко
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Фото мэрии.Фото мэрии.
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В двенадцать часов дня ноября в Волгограде заработали развлекательные площадки в честь Дня народного единства. Основное мероприятие пройдет рядом с интерактивным музеем «Россия – моя история».

Горожане посещают гастрономические ярмарки, наслаждаются выступлениями творческих коллективов, участвуют в молодежных акциях, спортивных мероприятиях, викторинах и городских конкурсах, а фанаты дожидаются выступления солиста группы «Корни» Александра Бердникова.

Если вы еще не решили, где и как отдохнуть, читайте полную афишу мероприятий на сайте "КП-Волгоград".

Куда пойти в Волгограде и Волжском в праздничные выходные 3, 4 и 5 ноября 2018, в День народного единства, куда пойти с ребенком на осенних каникулах [афиша, досуг, программа мероприятий]

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