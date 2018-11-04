2018-11-04T17:31:37+03:00
Политика

У волгоградских мотострелков появится свой филиал парка «Патриот»

Работы по обустройству территории идут полным ходом
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВОФото пресс-службы ЮВО
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Для военных и их семей, воспитанников «Юнармии» и молодежных военно-патриотических организаций в Волгоградской области в блиэайшем будущем отрывается филиал парка «Патриот». Он будет дислоцироваться на базе музея, который есть в региональном мотострелковом соединении ЮВО.

Парк разделят на четыре тематических сектора. Так, в одном из них будут находиться образцы амуниции со времен Великой Отечественной войны. Остальные сектора будут ориентированы на культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Пока парк еще не открыт, а список запланированных событий уже внушительный.

- Главная задача создания филиалов парка «Патриот» в каждом соединении округа – воспитание уважения к славным традициям Вооруженных сил и Отечества, формирование привлекательного образа военной службы, развитие чувства патриотизма, – рассказал «КП-Волгоград» командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

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