В Волгограде пожарные три часа тушили два кирпичных дома
Причина ЧП так и не установлена
Спасателям удалось победить огонь.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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ЧП произошло 4 ноября в Ворошиловском районе Волгограда. Почти в три часа ночи на пульт диспетчера поступил звонок – горят два дома на улице Куприна.
На место выехал 20-ый расчет. Но потушить пламя оперативно не удалось. Целых три часа спасатели боролись с огнем, который охватил кирпичные постройки. Лишь в шесть утра пожар был побежден.
- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.