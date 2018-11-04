В Волгограде пожарные три часа тушили два кирпичных дома

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-04T12:44:22+03:00

Причина ЧП так и не установлена

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ЧП произошло 4 ноября в Ворошиловском районе Волгограда. Почти в три часа ночи на пульт диспетчера поступил звонок – горят два дома на улице Куприна.

На место выехал 20-ый расчет. Но потушить пламя оперативно не удалось. Целых три часа спасатели боролись с огнем, который охватил кирпичные постройки. Лишь в шесть утра пожар был побежден.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.