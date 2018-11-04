2018-11-04T11:35:36+03:00
Происшествия

Под Волгоградом грузовик насмерть сбил неизвестного пешехода

Мужчина умер до приезда «скорой»
Юлия Данильченко
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Мужчина скончался до приезда "скорой"Мужчина скончался до приезда "скорой"Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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ДТП произошло 3 ноября в полночь в Урюпинском районе Волгоградской области. 60-летний водитель грузовика «МАН» ехал со стороны Урюпинска в сторону Новониколаевского района.

Он не успел затормозить, когда увидел мужчину, который вышел с обочины на проезжую часть. От удара пешеход получил серьезные травмы. Хоть виновник аварии и вызвал «скорую», спасти пострадавшего не удалось.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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