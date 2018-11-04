Под Волгоградом поймали 19-летнего вора, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-04T10:47:00+03:00

Молодой человек работал в передвижном цирке, поэтому его долго не могли найти

Изменить размер текста: A A

3 ноября в Палласовке задержали 19-летнего дебошира: парень разбил окно в кафе местного вокзала. Полицейский пробил его имя в базе данных. Оказалось, хулигана разыскивают за серию краж в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В апреле 2018-го его объявили в федеральный розыск.

Молодой человек пояснил, как ему вдавалось так долго скрываться от правоохранительных органов.

- Задержанный работал в передвижном цирке, разъезжая с труппой по городам страны. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.