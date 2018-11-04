2018-11-04T09:36:23+03:00
Происшествия

В Волжском из-за сварочных работ загорелась «Лада» вместе с гаражом

Пожарные расчеты сумели затушить пламя за четверть часа
Юлия Данильченко
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Никто не пострадал.Никто не пострадал.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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ЧП случилось в субботу, 3 ноября, в Волжском. Один из владельцев гаража в ГСК «Сатурн» решил устроить сварочные работы в боксе. Он пренебрег элементарными правилами безопасности и вспыхнул пожар.

Загорелись не только личные вещи, но и автомобиль «Лада Калина» 2013-го года. Спасателей вызвали сразу же, в 15:51, а пламя они затушили в 16:04.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

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