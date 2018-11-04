Волгоградский «Ротор» проиграл «Лучу» со счетом 0:1

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-04T11:15:17+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, волгоградский «Ротор» сыграл на выезде с «Лучом» из Владивостока. Матч 20-го тура Олимп-Первенства ФНЛ прошел на поле соперника - стадионе «Динамо». Футболисты «Ротора» пропустили единственный гол и проиграли хозяевам со счетом 1:0.

Погода во Владивостоке выдалась теплая и солнечная, посмотреть игру пришли полторы тысячи болельщиков. В первом тайме «Луч» взял инициативу на себя и больше владел мячом. Футболисты «Ротора» несколько раз обыгрывали соперника, но отвоевать лидерство не сумели. Под конец тайма получили две «желтые» и пропустили решающий гол в исполнении Наиля Замалиева.

К началу второго тайма в «Роторе» произошли сразу две замены и игроки ринулись в бой, отбив мяч у хозяев поля на первых минутах, однако забить «Лучу» так и не смогли.

Напомним, до этого «Ротор» потерпел поражение на стадионе «Волгоград Арена» от «Тамбова», прервав беспроигрышную серию.

Следующий матч «Ротор» проведет 10 ноября с одним из лидеров первенства - курским «Авангардом». Матч на «Волгоград Арене» начнется в 14.00. Билеты уже в продаже.

«Луч» — «Ротор» — 1:0 (1:0)

«Луч»: Котляров, Царикаев, Суслов, Патрашко, Степанец, Носов (Калугин, 66), Замалиев, Машнев (Пономаренко, 76), Визнович (Павленко, 80), Часовских (Гордиенко, 19), Хлебородов .

«Ротор»: Лобанцев, Пискунов, Васильев, Карпов (к), Бугаев (Коротаев, 46), Лобкарёв, Воробьев (Мязин, 46), Самсонов (Николаев, 83), Якуба, Попов, Муллин (Абдулавов, 73).

Гол: Замалиев, 31 (с пенальти).

Предупреждения: Визнович, 15; Царикаев, 22; Калугин, 69 - Пискунов, 12; Самсонов, 21; Бугаев, 30.