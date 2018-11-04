Волгоградцы в «Ночь искусств» слушали симфонию «Память о Сталинграде»

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-04T08:30:34+03:00

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Незабываемый симфонический концерт прозвучал в стенах зала музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде. В рамках «Ночи искусств» для горожан выступал Волгоградский академический симфонический оркестр, который возглавил Заслуженный артист РФ Андрей Аниханов.

Музыканты сыграли бессмертные мелодии о Сталинградской битве.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гости мероприятия наслаждались бессмертными произведениями – «Память о Сталинграде» Тихона Хренникова, «Остается лишь свет…» Игоря Воробьева и многими другими.

- Симфония «Память о Сталинграде» задумана как некое послание слушателю в память о войне. Автор зашифровал нотами название города – Сталинград. Этим приемом пользовались многие русские и зарубежные композиторы. В этом произведении впервые было зашифровано имя города с героической историей, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе музея-панорамы.

А композиторы рассказали о смысле своих сочинений.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители города-героя тепло отблагодарили приехавших композиторов.