2018-11-04T08:01:59+03:00
Общество

Волгоградка Елена Слесаренко займет должность замруководителя главного штаба «Юнармии»

Об этом олимпийская чемпионка сообщила на странице в социальных сетях
Юлия Данильченко
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Фото из социальной сети Елены Слесаренко "Фейсбук"Фото из социальной сети Елены Слесаренко "Фейсбук"
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В субботу, 3 ноября, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко через социальные сети поделилась радостной новостью: ее повысили до заместителя руководителя главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

- Работа в команде профессионалов обязывает быть в тонусе - решаю задачи и, одновременно, учусь у лучших. Спасибо за поддержку и общую арифметику: мы делим дело, чтобы умножить результаты, - написала она.

Напомним, до этого Елена Слесаренко руководила региональным штабом организации. Поклонники поспешили поздравить именитую спортсменку с новой должностью.

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