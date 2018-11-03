2018-11-03T22:23:19+03:00
Спорт

В Волгограде прошел турнир по кудо памяти погибших сотрудников ФСБ

В соревнованиях приняли участие почти сто спортсменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото регионального управления ФСБ.Фото регионального управления ФСБ.
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В Волгограде сегодня, 3 ноября, прошел турнир по современному полноконтактному боевому единоборству - кудо. Не просто турнир. Он посвящен памяти сотрудников ФСБ, погибших при исполнении военной службы. Такие соревнования проводятся в нашем регионе уже второй раз.

Проходит турнир на базе клуба «Боец». Почти сто юных спортсменов из клубов и спортшкол Волгограда и Волжского собрались здесь, чтобы показать свое мастерство.

Присутствовал на мероприятии и заместитель начальника УФСБ России по Волгоградской области – Саулин Алексей. Ему и предоставили право торжественно открыть турнир.

более пятидесяти боев провели юные бойцы. Сдаваться не хотел никто, боролись до последнего. Но все-таки были победители и побежденные. Лучшим вручили медали и грамоты. А ребята, которые победили в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технико-тактическую подготовку» и «Лучший боец турнира» стали обладателями кубков.

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