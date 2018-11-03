2018-11-03T19:08:20+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пропал глухонемой четырехлетний мальчик

Ребенок нуждается в медицинской помощи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ориентировка ВолгоСпас - поиск пропавших детей.Ориентировка ВолгоСпас - поиск пропавших детей.
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«SOS! В городе Михайловка Волгоградской области пропал ребенок!», - тревожное сообщение появилось сегодня, 3 ноября, в группе «ВолгоСпас - поиск пропавших детей». Волонтеры просят помощи.

Разыскивают мальчишку. Ему 4 годика. Зовут Матвей Чернышов. Вот только на имя он не отзывается, потому что мальчик глухонемой. Об этом «КП-Волгоград» рассказали волонтеры.

З ноября он вышел из дома погулять и пропал. Родные сбились с ног. В последний раз его видели у дома по улице Молодежная, 8. По непроверенным данным, ребенок сел в автобус.

- Его местонахождение до сих пор неизвестно. Необходимы люди на прочем местности! Подходить можно в любое время до команды отбой! - сообщают поисковики.

Матвей нуждается в медицинской помощи, а значит, помощь нужна срочно!

Известно, что ребенок в момент пропажи был одет в синюю куртку с рисунком желтого цвета, на голове - красная вязанная шапка с надписью белого цвета. Штаны и ботинки черные.

Приметы: рост 110 сантиметров, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении Матвея, просьба сообщить в полицию по телефону 112 или 02. Либо волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.

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