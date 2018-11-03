Сборная России по водному поло обыграла в Волгограде испанцев

СЕГОДНЯ 18:53 2018-11-03T18:54:15+03:00

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В Волгограде впервые прошел матч мировой лиги по водному поло. Прошел с аншлагом и завершился победой! Сегодня, 3 ноября, в бассейне ЦВВС (домашняя арена нашей ватерпольной команды «Спартак-Волгоград), расположенной на «Семи ветрах», встречались сборные России и Испании.

В Волгограде водное поло любят и чтут, поэтому на игру такого уровня пришло много зрителей. Матч прошел при полных трибунах. Еще бы, ведь, во-первых, сборную России возглавляет волгоградский тренер Александр Гайдуков, во-вторых, за национальную команду играют наши спортсменки. И играли они, надо сказать, отменно! Они уверенно обыграли соперниц по всем фронтам. Итоговый счет на табло - 12:9 в пользу россиянок.

И, кстати, именно наша волгоградка - Ольга Горбунова забила в этом матче испанцам четыре гола. И внесла огромную лепту в победу над соперником.

А вратаря «Спартака» Анну Карнаух, которая защищала ворота сборной, признали лучшим игроком этого матча.