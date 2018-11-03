2018-11-03T16:47:24+03:00
Происшествия

Докатались: пьяный волгоградец с подругой угнали машину, врезались в дерево и попали в аварию

Угонщикам грозит до семи лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ночью 2 ноября сотрудники Урюпинского ГИБДД задержали легковушку, водитель которой мчался по дорогам, снося все на своем пути. Он переехал цеплял деревья, несколько раз влетел в ямы, а потом, не справившись с управлением, протаранил другую машину. Когда автомобиль таки догнали и остановили, оказалось, что за рулем находится пьяный 19-летний парень. С ним в машине была 31-летняя и тоже нетрезвая барышня. Документов у молодых людей на машину не было. А после выяснилось, что они ее угнали. Покататься.

Почти одновременно в полицию обратился 45-летний мужчина и заявил, что у него угнали «ВАЗ-21140», который был припаркован у дома. Это его машину пьяная парочка «взяла» покататься. Говорят, увидели, что машина без сигнализации и не заперта, вот и воспользовались.

Докатались до колонии. На угонщиков уже завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». И грозит им до 7 лет лишения свободы, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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