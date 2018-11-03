У волгоградской трассы браконьеры выкинули сотни кило живых раков

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-03T19:06:17+03:00

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Известный в Волгограде сталкер Антон Протасов стал свидетелем жуткой картины - он обнаружил вдоль трассы кучу мертвых раков. Сотни, или даже скорее тысячи. Их просто выбросили на землю. Вероятнее всего уже полудохлыми, потому что они даже не расползлись по территории.

- Мы ехали из Волгограда в сторону Быково. Не доезжая поселка Красноселец, остановились на трассе чая попить, и вдруг я увидел вот такую картину, - рассказывает волгоградец. - Даже слов нет описать мое негодование. Мы собрали три ведра раков, которые еще подавали признаки жизни и отвезли их в местный пруд. Выпустили в воду, но придут ли они в себя, большой вопрос.

Не исключено, что это дело рук браконьеров. И, вероятнее всего, выкинули раков ночью 2 ноября. По словам Антона Протасова, в общей сложности их там килограммов триста. А значит, ущерб природе и водным ресурсам исчисляется тысячами.