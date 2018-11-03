За сутки в пожарах едва не сгорели два волгоградца

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-03T14:42:27+03:00

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С началом отопительного сезона в Волгоградской области возросло число пожаров. Чаще всего из-за неосторожного обращения с огнем и печками. Так за минувшие сутки 2 ноября едва не сгорели живьем два человека6 один в Иловлинском районе, второй - в Новоаннинском.

Тревожное сообщение из Иловлинского района поступило в 7 часов утра. Жители поселка Большая Ивановка сообщили, что на улице Речная горит усадьба. К моменту прибытия пожарных огнем уже были охвачены дом, летняя кухня и автомобиль «Деу Матиз». Несколько часов спасатели боролись с огнем, и только к 11.13 удалось ликвидировать возгорание. К сожалению, не обошлось без жертв. в доме обнаружили пострадавшего мужчину. Говорят, пожар именно из-за его неосторожного обращения с огнем.

Букваллльно через полчаса - в половине восьмого утра - сообщение о том, что горит дом поступило из города Новоаннинский. На улице Луначарского загорелась квартира в доме на двух хозяев. В считанные минуты жилье выгорело практически дотла.

- Есть пострадавший, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону. - Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.