2018-11-03T14:27:36+03:00
Происшествия

Под Астраханью рыбаки нашли на дороге тело сбитого авто дедушки

Старика сбила машина, а водитель сбежал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Утром 3 ноября астраханцы возвращались с рыбалки, неподалеку от поселка Ивановский вдруг увидели на обочине дороги тело. Подойдя поближе, они рассмотрели мертвого старика. Тут же вызвали полицию и «скорую» помощь.

- Дедушка уже не подавал признаков жизни. Медики, которые приехали по вызову, лишь констатировали смерть мужчины. На вид погибшему где-то 70 лет, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Личность погибшего сейчас пытаются установить правоохранители.

- Внешних признаков насильственной смерти нет. предварительно установлено, что старика сбила машина, - говорят правоохранители Астрахани. - Причем водитель-виновник ДТП, вероятнее всего, перетащил тело сбитого дедушки с проезжей части на обочину, после чего скрылся.

Но сотрудники ГИБДД при осмотре места аварии уже обнаружили фрагмент правой фары от машины, которая предположительно сбила пожилого астраханца.

- Уже установлены цвет и марка автомобиля виновника. Проводятся розыскные мероприятия, - уточняют в ведомстве.

Сотрудники астраханской полиции просят тех, кто возможно сталл очевидцем аварии, сообщить важную информацию в органы МВД по Приволжскому району по телефонам 102.

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