2018-11-03T14:03:57+03:00
Общество

До конца 2018-го построят звонницу на соборе Александра Невского

На стройплощадке побывал глава региона Андрей Бочаров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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На храм Александра Невского, который возводят в центре Волгограда, установят 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны (их вес варьируется от 12 тонн до 4 килограммов). Все они изготовлены на Ярославском заводе братьев Шуваловых по старинным технологиям российских мастеров литейного дела.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил стройплощадку, где возводят храм, накануне Дня народного единства и празднования Казанской иконы Божией матери.

- Храм Александра Невского в свое время олицетворял единство народов, проживающих на территории Волгоградской области, поэтому поднятие колоколов именно в этот день очень символично, — отметил Андрей Бочаров.

На звонницу собора поднимут четыре главных колокола: главный благовестник весом 12 тонн и диаметром основания 2,7 метра, а также три средних колокола в 4,8 тонны, 2,4 тонны и 1,2 тонны.

- Все проходит согласно плану. До конца года мы полностью завершим звонницу. А первый красивый перезвон с храма Александра Невского разойдется по всему Волгограду уже в начале декабря — это будет еще одно важное событие», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Продолжают возводить «тело» собора и колокольни. Средний уровень стен уже составляет порядка 25 метров, кладка звонницы идет на 30-метровой отметке. Поставили все окна первого яруса, завершили монтаж окон второго яруса, ведется устройство медной кровли. Готовят стены к оформлению внутреннего убранства, над созданием которого трудится ООО «Павловская Мастерская» под руководством архитектора и иконописца Дмитрия Хартунга.

Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.

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