В Волгограде слесарь приторговывал наркотиками

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-03T10:24:07+03:00

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Еще один наркоман попался в руки полицейских. На днях сотрудники регионального наркоконтроля вместе с коллегами из Управления МВД России по Волгограду и участковыми Красноармейского района задержали на юге города сбытчика. 25-летний парень пытался продать сверток с «травкой».

Задержали, как говорят, на «горячем». При обыске дома, где проживает молодой человек (а живет он в Светлоярском районе Волгоградской области) правоохранители нашли еще пару пакетов с наркотиками, приготовленными к продаже. Как показала экспертиза, в свертке находился наркотик растительного происхождения.

- Общий вес изъятого наркотика составил около 250 граммов, что является значительным размером, поясняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Задержанным «наркобизнесменом» оказался слесарь, который работает в коммерческой фирме.

На него уже завели уголовное дело по двум статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и их «незаконное хранение». И грозит парню немало - до 15 лет лишения свободы.

Его уже арестовали и он находится под стражей.