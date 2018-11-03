Активисты Волгограда вывезли из поймы Царицы 400 канистр с ядовитыми пестицидами

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-03T10:11:51+03:00

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Волгоградские активисты ОНФ убрали свалку химикатов в пойме реки Царица, которую насыпали какие-то «нехорошие люди». О том, что в овраге у поселка Ангарский Дзержинского района прямо рядом с родниками кто-то выкинул канистры с ядовитыми пестицидами, рассказала в соцсетях волгоградка Екатерина Воронкова.

- Куда обратиться за помощью? Родник, из которого люди берут воды в сотни метрах, а тут разбитые контейнеры с химикатами и над поймой стоит тяжелый запах, - пожаловалась женщина.

Откликнулись «онфовцы». В канистрах действительно оказались ядовитые химикаты - инсектициды и пестициды, которые относятся к III и IV классам опасности, запрещенным к использованию в водоохранной зоне. Вывести их из поймы помогла специализированная компания, она же и утилизирует химикаты. Всего насчитали более 400 канистр с пестицидами.

Но оказалось, что это не все. Неподалеку общественники нашли еще одну такую же свалку, причем канистры с такой же маркировкой и упаковкой. А значит, это дело рук одного и того же преступника.

Специалисты облкомприроды взяли пробы почвы и воды на анализ, а природоохранная прокуратура уже ищет злостного нарушителя, а заодно и владельца земли.

Активисты пообещали, что вторую свалку уберут также в ближайшее время. А виновника, надеемся, накажут по всей строгости закона.