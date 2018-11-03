В центре Волгограда неизвестный сбил на легковушке девушку и сбежал

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-03T09:23:19+03:00

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Осенью темнеет рано, а волгоградские водители, видимо, не все учитывают плохую видимость при искусственном освещении, как результат - сбитые пешеходы. Так, за минувшие сутки 2 ноября под колесами оказались сразу несколько волгоградцев. В Ворошиловском районе так пострадала 24-летняя девушка. Она переходила дорогу по улице Рабоче-Крестьянской в районе пересечения с улицей Калинина, когда ее сбила машина. А сбил 31-летний водитель «ВАЗ-2114», который мчался в сторону улицы Краснознаменской. Причем этот лихач даже не остановился после того, как сбил девушку, а вместо этого скрылся с места ДТП. Но сотрудники ДПС нашли беглеца уже через два часа после случившегося. Так что накажут теперь вдвойне. Девушка к счастью, получила незначительные травмы, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером в Краснооктябрьском районе 54-летний водитель «Митсубиси» при повороте с улицы хользунова на улицу Еременко не пропустил 67-летнюю бабушку, которая переходила дорогу по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка получила травму голени.