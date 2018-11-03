В Волгоградской области с начала года утонули больше ста человек

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-03T08:58:33+03:00

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Печальные итоги подвели в ГУ МЧС по Волгоградской области за минувший «водоплавающий» сезон: с начала года в регионе утонули уже 101 волгоградец. Всего на 2 ноября было зарегистрировано 91 происшествие на воде.

Страшные цифры, ведь за каждой из них человеческая жизнь. И самое ужасное, что в числе погибших были и дети. И, как говорят сами же спасатели, практически во всех смертельных случаях причиной трагедии стала беспечность самих утонувших. Потому что не соблюдали элементарные правила безопасности на воде.

Чтобы осенью эта печальная статистика не увеличилась, инспекторы регионального ГИМС продолжают патрулировать водные объекты области. Особое внимание, говорят, будут в рамках этого месячника безопасности, уделять рыбакам. Ведь вода сейчас уже холодная - 7-8 градусов, и в случае опрокидывания лодки, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно. В ГУ МЧС напоминают о мерах предосторожности, которые следует неукоснительно соблюдать!