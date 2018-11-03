3 и 4 ноября волгоградцев порадует теплая и солнечная погода

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-03T08:27:52+03:00

Осадков в День народного единства синоптики не прогнозируют

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Осенью всегда хочется, чтобы теплые деньки продержались подольше. Еще чуток насладиться солнечным теплом. В этом году погода волгоградцев балует: вот и ближайшие выходные - 3 и 4 ноября - будет комфортная и приятная для прогулок погода. Что особенно актуально, учитывая наступающий праздник и запланированные мероприятия.

В субботу, 3 ноября, воздух днем в Волгограде прогреется до +11 градусов. Да, будет небольшой ветер, но зато осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресение - 4 ноября, погода будет благоволить празднованию со всей Россией Дня народного единства. В Волгоградском Гидрометцентре обещают, что будет сухо и солнечно. А столбик термометра днем поднимется аж до 13 градусов выше ноля, что, согласитесь, неплохо для ноября.

Правда, по области местами могут пройти небольшие дожди. А ночью кое-где температура уйдет в минус - до -6 ºС.

В понедельник, 5 ноября, в Волгограде также без осадков, температура днем до +10 градусов, но ветер усилится и порывы могут достигать до 15 метров в секунду.