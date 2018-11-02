В Волжском начали строить три новых детских сада

СЕГОДНЯ 22:44 2018-11-02T22:44:19+03:00

Все новые детсады будут выполнены по типовому проекту, как новый "Калейдоскоп" в 28-м микрорайоне. Фото администрации Волжского.

Изменить размер текста: A A

Отличная новость для молодых семей Волжского: в городе начали строить сразу три новых детских садика. Современные, выполненные с учетом всех тенденций нашего времени, дошкольные учреждения появятся на проспекте имени Ленина (32 микрорайон), на улице Волжской Флотилии, 74 (37 микрорайон) и по улице Оломоуцкая, 6 (27-й микрорайон).

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, все эти детсады будут типовыми, такими, как новый «Калейдоскоп» в 28 микрорайоне (проект разработан волжскими организациями ОАО «Гипрорезинотехника» и ООО «Стройиндустрия»). Кстати, этот проект признали не только самым привлекательным, но и экономически эффективным в строительстве дошкольных учреждений региона.

Обойдутся эти детсады в 237 миллионов рублей. 90% - средства из федеральной казны, остальные - софинансирование городского и регионального бюджетов.

Сейчас рабочие расчищают площадки и приступают к рытью котлованов под будущие постройки. Работы будут вестись каждый будний день с 8.00 до 19.00. Да, работы шумные. Но ради такого можно и потерпеть, не правда ли?