2018-11-02T19:55:00+03:00
Звезды

90-летнюю актрису Волгоградской «молодежки» наградили медалью

Вере Семеновой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вера Семенова в свои 90 лет до сих пор играет в спектаклях. Фото администрации Волгограда.Вера Семенова в свои 90 лет до сих пор играет в спектаклях. Фото администрации Волгограда.
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Актрису Волгоградского молодежного театра Веру Семенову наградили медалью орденом «За заслуги перед Отечеством». Высокая награда и заслуженная.

Вся жизнь Веры Павловны неразрывно связана со сценой. И в свои 90 лет она не устает радовать зрителя. На ура прошел спектакль, приуроченный юбилею актрисы. Такого бенефиса еще Волгоградский молодежный театр не видел. «Сны Веры Семеновой» - театральная фантазия, где зритель знакомится с яркими моментами биографии юбилярши.

Неустанно и по сей день Вера Семенова играет на сцене Волгоградского театра. Сразу три спектакля проходят с ее участием. Неподвластная годам, полная оптимизма, преданная профессии актриса показывает перед публикой свое мастерство. Все спектакли очень любимы публикой и собирают полный зал. Старая школа актерского мастерства держит свою марку.

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