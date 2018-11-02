90-летнюю актрису Волгоградской «молодежки» наградили медалью
Актрису Волгоградского молодежного театра Веру Семенову наградили медалью орденом «За заслуги перед Отечеством». Высокая награда и заслуженная.
Вся жизнь Веры Павловны неразрывно связана со сценой. И в свои 90 лет она не устает радовать зрителя. На ура прошел спектакль, приуроченный юбилею актрисы. Такого бенефиса еще Волгоградский молодежный театр не видел. «Сны Веры Семеновой» - театральная фантазия, где зритель знакомится с яркими моментами биографии юбилярши.
Неустанно и по сей день Вера Семенова играет на сцене Волгоградского театра. Сразу три спектакля проходят с ее участием. Неподвластная годам, полная оптимизма, преданная профессии актриса показывает перед публикой свое мастерство. Все спектакли очень любимы публикой и собирают полный зал. Старая школа актерского мастерства держит свою марку.