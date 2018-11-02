2018-11-02T19:12:01+03:00
Происшествия

Троим волгоградцам, убившим и расчленившим коллегу, грозит пожизненное

Мужчины зарезали сборщика мебели в ходе пьянки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дело о жестоком убийстве столяра в Тракторозаводском районе Волгограда передалли в суд. Троих мужчин обвиняют в том, что они убили, расчленили и закопали своего коллегу.

Это произошло 15 апреля 2018-го. В тот работники фирмы по производству мебели решили выпить после работы. В подсобке за столом собрались гендиректор, директор, столяр и сборщик. Подвыпив, последний вдруг ляпнул, что подсыпал в спиртное друзьям наркотик. Трое мужчин рассвирепели. В порыве гнева они связали сборщика скотчем, подвесили его на крюк, а потом нанесли несколько ударов ножом ему в грудь и в шею. От полученных ран мужчина скончался.

Чтобы избавиться от тела, убийцы взяли бензопилу, расчленили жетрву на части, сложили в пакеты и вывезли на свалку в Городищенском районе.

Всех троих задержали уже на следующий день после случившегося. Но вину свою признал лишь один.

Расследование вело региональное СУ СК. Убийцам грозит от 20 лет до пожизненного. ожидать суда они будут находясь под стражей, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
90-летнюю актрису Волгоградской «молодежки» наградили медалью
В Волгограде директор турфирмы обманула клиентов на миллион рублей
Под Волгоградом лесной питомник разросся до двенадцати гектаров
В Волгограде откроют фонд поддержки стартапов в сельском хозяйстве
С 3 ноября в Волгоградской области можно охотиться на пушного зверя
В Волгограде к зиме купят 55 новых дорожных машин
В Волгограде хотят сделать этнографический парк
В многоэтажке на Ткачева установили пандус для инвалида
Крестный ход, фестиваль и концерт: в Волжском отпразднуют День народного единства
Во время капремонта строители скинули на пенсионера шестиметровое бревно
В Волгограде устроят благотворительный концерт, чтобы спасти от рака юную танцовщицу
Дорожники Волгоградской области перешли на зимний режим работы
Что делать, если в квартире нет тепла?
Волгоградцы снова набирают кредиты на холодильники, шубы и телевизоры
Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего подростка
Волгоградцы снова попались в сети пирамиды: им должны 36 миллионов рублей
В Волгограде золотыми стульями и камином украсят Зал Воинской и Трудовой славы
В Волжском поймали опытного фальшивомонетчика
Остров OFF/Road: под Волгоградом устроят гонки по бездорожью
На строящийся в Волгограде храм Александра Невского водрузят четыре колокола
В Волгограде следователей поймали на подлоге в громком деле
В парке на юге Волгограда высадят кизил