Троим волгоградцам, убившим и расчленившим коллегу, грозит пожизненное

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-02T19:12:01+03:00

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Дело о жестоком убийстве столяра в Тракторозаводском районе Волгограда передалли в суд. Троих мужчин обвиняют в том, что они убили, расчленили и закопали своего коллегу.

Это произошло 15 апреля 2018-го. В тот работники фирмы по производству мебели решили выпить после работы. В подсобке за столом собрались гендиректор, директор, столяр и сборщик. Подвыпив, последний вдруг ляпнул, что подсыпал в спиртное друзьям наркотик. Трое мужчин рассвирепели. В порыве гнева они связали сборщика скотчем, подвесили его на крюк, а потом нанесли несколько ударов ножом ему в грудь и в шею. От полученных ран мужчина скончался.

Чтобы избавиться от тела, убийцы взяли бензопилу, расчленили жетрву на части, сложили в пакеты и вывезли на свалку в Городищенском районе.

Всех троих задержали уже на следующий день после случившегося. Но вину свою признал лишь один.

Расследование вело региональное СУ СК. Убийцам грозит от 20 лет до пожизненного. ожидать суда они будут находясь под стражей, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.