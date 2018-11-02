В Волгограде директор турфирмы обманула клиентов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:48 2018-11-02T18:48:33+03:00

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Они весь год трудились и копили деньги на долгожданный отпуск. Собрали сумму, оплатили турпоездку и стали собираться на курорт. И вдруг выясняется, что ни отель не оплачен, ни билеты не забронированы, ни денег, которые они заплатили. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в сентябре-октябре к ним с заявлениями стали один за одним приходить жертвы одной и той же турфирмы. Все их обманули.

Одни оплатили отдых в Краснодарском крае, другие - в странах дальнего и ближнего зарубежья. Причем оплатили они полную стоимость сразу. А перед поездкой узнавали о том, что их «кинули».

Аферисткой оказалась 31-летняя волгоградка - директор турфирмы. На нее уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент насчитали уже восемь пострадавших. Ущерб, который она нанесла этим людям, превысил миллион рублей.

Расследование дела продолжается. А вообще мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в Главке.