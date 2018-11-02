Под Волгоградом лесной питомник разросся до двенадцати гектаров

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-02T18:05:36+03:00

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В Краснослободском лесном питомнике теперь смогут выращивать миллионы сосен и сотни тысяч саженцев лиственных пород. А все благодаря полной модернизации (которая в этом году проводится сразу в шести питомниках в рамках областной программы).

Территорию Краснослободского питомника во-первых, расширили с 3 до 12 гектаров, во-вторых, расчистили, и главное - взамен устаревшей дождевальной установки поставили новую технику и новые насосы, благодаря чему увеличились поливные площади. Теперь в этом питомнике можно одновременно выращивать 1,5 миллиона сеянцев сосны и более 800 тысяч сеянцев деревьев лиственных пород в год. Этого посадочного материала хватит на 550 гектаров.

Напомним, в этом году обновляют сразу шесть лесных питомников. Новая оросительная система и насосная станция уже появилась и в Арчединском питомнике. Остальные обещают обновить до конца года.