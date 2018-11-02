В Волгограде откроют фонд поддержки стартапов в сельском хозяйстве

СЕГОДНЯ 17:44 2018-11-02T17:44:32+03:00

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Сегодня в Волгоградской области идет упор на развитие сельского хозяйства. Уже сегодня его доля в валовом продукте региона составляет более 14%. По объему производства сельскохозяйст­венной продукции наша область уже занимает девятое место в стране и третье - в ЮФО. А к 2012 году объем сельхозпроизводства должен вырасти еще на 9% до 12 миллиардов рублей.

Такие планы строят власти. И обещают поддерживать аграриев рублем. Для этого в 2019-м году даже планируют создать региональный Фонд развития сельского хозяйства. Этот фонд будет выдавать льготные кредиты на реализацию аграрных стартапов. на эти цели уже заложили 300 миллионов рублей.

Кроме того, дополнительные 168 миллионов рублей выделят на мелиорацию, 550 миллионов – на обводнение Волго-Ахтубинской поймы, а еще на экологические мероприятия и берегоукрепления. Причем все расходы идут совместно с Минсельхозом, причем на выгодных условиях: регион выделяет только 14 процентов, а 86 процентов – федеральный бюджет.