С 3 ноября в Волгоградской области можно охотиться на пушного зверя

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-02T17:37:39+03:00

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Этого дня заядлые волгоградские охотники ждут весь год: с 3 ноября можно будет отправляться за настоящим трофеем. Потому что именно с этого дня в Волгоградской области открывается сезон охоты на пушного зверя. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в облкомприроде.

Наши леса и степи в этом плане очень богаты. В трофей охотников могут попасть: лисица, заяц-русак, енотовидная собака, корсак, европейская и американская норка, лесной или степной хорек, куница, а, если повезет, то даже горностай или ласка.

Охотиться на пушных можно будет всю зиму - аж до 28 февраля. И только на зайцев сезон охоты закроется 3 февраля 2019-го.

Только не забудьте отчитаться о добыче. В облкомприроде напоминают: каждый охотник в течение 20 дней после истечения срока действия разрешения на добычу должен заполнить и направить сведения о добытых трофеях по месту получения разрешения.

«Забывчивых» накажут рублем! тех, кто не выполнит эти требования ждет штраф - до 4 тысяч рублей. Еще и оружие конфискуют.