2018-11-02T17:23:28+03:00
Общество

В Волгограде к зиме купят 55 новых дорожных машин

Деньги на спецтехнику дали из городского бюджета
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Парк дорожной техники в Волгограде уже в ближайшее время пополнится новыми спецмашинами. Уже объявили аукцион на покупку 55 единиц спецтехники. В списке 6 вакуумных уборочных машин, 2 подметально-уборочных, 11 комбинированных дорожных, грузовые самосвалы, трактора-щетки и 5 погрузчиков. Новая техника появится и для работ по благоустройству: щепорубительная роторная машина, измельчитель древесных отходов, поливомоечные комплексы.

Деньги на эти цели выделили из городского бюджета.

- Технику распределим по всем районам Волгограда, что позволит более эффективно бороться со снегопадами и гололедицей как на проезжей части, так и на тротуарах, - подчеркнул глава Волгограда Виталий Лихачев. – При этом машины универсальные, так что они будут служить нам и в теплое время года.

Кстати, к работе в зимний период в Волгограде уже подготовили 160 машин спецтехники. Закупили и противогололедные средства (на 80% от необходимого объема). Разрабатываются графики и маршруты обработки дорог, которых в Волгограде более 2 тысяч километров.

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