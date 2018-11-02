В Волгограде хотят сделать этнографический парк

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-02T16:57:09+03:00

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С идеей создать в Волгоградской области эдакое культурно-этнографическое пространство выступил сегодня на встрече с руководителями общественных национальных объединений глава региона Андрей Бочаров. В канун Дня народного единства они собрались в Зале воинской и трудовой славы. Губернатор вручил награды представителям диаспор за вклад в подготовку и проведение 75-летия Сталинградской Победы. А потом заговорил о новом проекте.

- Давайте вместе проработаем создание такой этнографической территории, парка, где в одном месте собрать все многообразие национальных культур и традиций Волгоградской области, - обратился губернатор к представителям диаспор. - Это будет и увлекательно, и познавательно, особенно для молодежи. Чтобы они понимали, как на протяжении веков в мире и согласии в регионе живут люди-представители 140 национальностей, создают вместе, сообща решают задачи. Это важно не только для нас с вами, но и для будущих поколений, это историческая задача.

Идея нашла поддержку и одобрение. В течение года вместе с диаспорами будут разрабатывать концепцию, и решать, чем и как будут наполнять это культурно-этнографическое пространство