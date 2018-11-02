2018-11-02T16:25:50+03:00
Общество

В многоэтажке на Ткачева установили пандус для инвалида

Теперь Максим Иванников сможет спуститься на коляске с высоких ступеней подъезда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пандус получился "крученым" из-за высоты. Фото: мэрияПандус получился "крученым" из-за высоты. Фото: мэрия
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На входе в подъезд дома №20 на улице Ткачева в центре Волгограда установили специальный пандус. Об этом попросили родители инвалида-колясочника Максима Иванникова, который не мог выбраться из дома без посторонней помощи. Высота ступенек- полтора метра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на входе в подъезд убрали высокий порог, сделали сам пандус и несколько площадок для отдыха. Теперь Максим сможет самостоятельно выбраться на улицу, чтобы встретиться с друзьями или попасть на прием к врачу. Оценят дополнительные удобства и мамы с колясками, конструкция это позволяет.

В администрации города отмечают, что городская среда пусть не быстро, но все же адаптируется для инвалидов и маломобильного населения. Удобней стали 24 социальных объекта, в том числе муниципальные театры. На тротуарах – тактильная плитка, на светофорах – специальные звуковые сигналы для незрячих, на дорогах – низкопольный общественный транспорт.

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