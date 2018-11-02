Крестный ход, фестиваль и концерт: в Волжском отпразднуют День народного единства
В Волжском День народного единства, который празднуют в России 4 ноября, также готовятся отметить с размахом. И уже подготовили на воскресенье большое количество мероприятий.
Начнут с крестного хода. Ведь 4 ноября все православные также отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. По улицам города пронесут святыни: мощи святителя Феофана Затворника и Казанскую икону Божией Матери.
Участники пройдут от храма Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Пушкина, 12б) выйдут на улицу Свердлова, пересекут проспект Ленина и далее по проезжей части дойдут до Набережной, где остановятся у соборного храма апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б).
Обращаем внимание, что по пути следования крестного хода (с 11.00 до 12.30) движение транспорта будет временно ограничено!
Днем 4 ноября в Волжском пройдет фестиваль национальных культур «Мы едины!». Волжан на этот праздник приглашают в Центр культуры и искусства «Октябрь» (Сталинградская, 6). В 11.00 здесь на большой сцене центра выступят представители национальных диаспор и объединений. Яркое и красочное действо, где люди в национальных костюмах поют и танцуют
Ну и сюрприз: завершится праздник выступление солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Вход - свободный.
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