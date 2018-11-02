Крестный ход, фестиваль и концерт: в Волжском отпразднуют День народного единства

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-02T16:08:47+03:00

В городе-спутнике на 4 ноября также запланирована большая программа мероприятий

Изменить размер текста: A A

В Волжском День народного единства, который празднуют в России 4 ноября, также готовятся отметить с размахом. И уже подготовили на воскресенье большое количество мероприятий.

Начнут с крестного хода. Ведь 4 ноября все православные также отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. По улицам города пронесут святыни: мощи святителя Феофана Затворника и Казанскую икону Божией Матери.

Участники пройдут от храма Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Пушкина, 12б) выйдут на улицу Свердлова, пересекут проспект Ленина и далее по проезжей части дойдут до Набережной, где остановятся у соборного храма апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б).

Обращаем внимание, что по пути следования крестного хода (с 11.00 до 12.30) движение транспорта будет временно ограничено!

Днем 4 ноября в Волжском пройдет фестиваль национальных культур «Мы едины!». Волжан на этот праздник приглашают в Центр культуры и искусства «Октябрь» (Сталинградская, 6). В 11.00 здесь на большой сцене центра выступят представители национальных диаспор и объединений. Яркое и красочное действо, где люди в национальных костюмах поют и танцуют

Ну и сюрприз: завершится праздник выступление солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Вход - свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4 ноября в День народного единства в Волгограде выступит Александр Бердников из группы «Корни»