2018-11-02T14:18:18+03:00
Происшествия

Во время капремонта строители скинули на пенсионера шестиметровое бревно

Мужчина зашел за ленту ограждения, где собирал гвозди
Екатерина МАЛИНИНА
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По факту смерти пенсионера проводится проверка.По факту смерти пенсионера проводится проверка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обычно от капремонта страдают жители последних этажей, у которых протекает крыша. Но в этот раз в поселке Новоаниннский во время реконструкции здания погиб 79-летний пенсионер. Рабочие сбросили на него шестиметровый брус.

Работы в этот день шли на втором этаже двухэтажки. Двое строителей скидывали вниз старые перекрытия, в том числе и брусья. Посмотрели вниз – никого. Пока раскачивали один из них и бросали, из-за угла дома вышел пенсионер. Бревно угодило волгоградцу прямо по голове – дедушка умер на месте.

Он в этот день собирал возле двухэтажки гвозди, зашел за ограждение, где ему и прелетело сверху брусом. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, выясняют, имели ли право рабочие бросать вниз стройматериалы. Проходит процессуальная проверка.

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