Дорожники Волгоградской области перешли на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-02T12:33:57+03:00

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С ноября волгоградские дорожники, обслуживающие федеральные трассы, перешли на зимний режим работы. Дежурить на дорогах они будут круглосуточно вплоть до самой весны. Водителей просят также подготовиться к грядущему первому снегу – переобуть резину на авто, соблюдать осторожность, выбирать скорость с учетом погоды и обстановки на дорогах. А когда на дороги выйдет спецтехника – не препятствовать ее работе. Пешеходам советуют снабдить одежду светоотражающими элементами и не переходить проезжую часть где попало.

- Центры управления производством ведут непрерывный мониторинг состояния проезда по автодорогам. Чтобы оперативно и своевременно отреагировать на нештатные ситуации, разработан алгоритм взаимодействия с МЧС и ГИБДД, - сообщили «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в ведении которого находится более 811 километров дорог Волгоградской области.

В случае нештатных ситуаций на трассе, звоните в диспетчерскую (8442) 503122 – круглосуточно.