Что делать, если в квартире нет тепла?

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-02T11:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже неделю в домах Волгограда должно быть тепло. Но на деле у кого-то в одной комнате, а кого-то и во всей квартире царит стужа. А теплые октябрьские дни сменились стужей и сильными ветрами. Волгоградцы заваливают ресурсоснабжающую организацию вопросами, что делать, если дома так и не включили отопление.

Шаг первый – узнайте, тепло ли у ваших соседей. Если у них отопление включили, то причину холодных батарей нужно искать внутри дома. И обращаться в свою управляющую организацию,чтобы УК и ТСЖ все же отладили работу внутридомовых сетей или открыли задвижку. Тот же алгоритм в случае, если батареи нагрелись не во всех комнатах.

- В 95% случаев именно недобросовестность управляющих организаций привела к отсутствию отопления в квартирах. В частности в ряде домов на улице Капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе. Как выяснилось, УК не регулируют давление в трубах и не спускают с них воздух, нередко и «забывают» открыть задвижки, - пояснили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения».

Если во всем доме нет тепла, то причиной может быть порыв на теплосетях. Трубы, по которым в городе идет горячая вода давно превратились в ржавую труху. И концессии с началом отопительного сезона поменяли уже не один десяток таких труб.

Куда жаловаться на холодные батареи?

«Горячие линии» по теплу работают в Волгограде - (8442) 33-63-84 и 33-63-92 (ежедневно с 8.00 до 20.00), центральная диспетчерская «Концессии теплоснабжения» - (8442) 26-47-06; в Волжском – (8443) 41-33-33 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00), в областном комитете ЖКХ - (8442) 37-52-29 (круглосуточно).