Волгоградцы снова набирают кредиты на холодильники, шубы и телевизоры

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-02T11:16:32+03:00

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Волгоградцы постоянно сетуют на плохую жизнь, низкие зарплаты, отсуствие работы. Но при этом жители Волгоградской области умудряются брать с каждым годом все больше кредитов. А ведь отдавать приходится гораздо больше. Волгоградское отделении Южного ГУ Банка России озвучило данные за девять месяцев этого года. Волгоградцы заняли денег на 110, 6 миллиардов рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В основном берут жители деньги на потребительские нужды: не хватает на красивую шубу, хочется телевизор побольше, нужен вместительный холодильник и прочее.

Выросло количество и тех, кто берет ипотеку. За девять месяцев этого года их взяли на 24,4 миллиардов. А это на полтора раза больше, чем раньше. Причем волгоградцы реже стали задерживать оплату.

Подобную любовь к займам можно объяснить повсеместным снижением ставок и по потребительским кредитам и по ипотечным займам. Да и получить кредит стало даже проще