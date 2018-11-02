Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего подростка

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-02T10:40:19+03:00

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Авария произошла около шести вечера 1 ноября, когда на улице уже стемнело. 38-летний мужчина на «десятке» направлялся из Урюпинска в сторону поселка Новониколаевский. Девочку, которая решила перебежать трассу мужчина не заметил. Девятиклассница была в темной одежде, да и дорогу переходила чуть в стороне от пешеходного перехода.

Удар был очень сильный. Даже молодой организм не смог справиться с полученными травмами. 15-летняя школьница погибла на месте еще до приезда «скорой».

Водитель сам вызвал все оперативные службы. Сейчас его задержали. Полиция будет ратовать за его арест – преступление тяжкое. Водительский стаж у волгоградца внушительный, на красный не ездил, за руль пьяным не садился. Но за смерть ребенка придется отвечать по всей строгости закона. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.