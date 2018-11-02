Волгоградцы снова попались в сети пирамиды: им должны 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-02T10:10:04+03:00

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Кажется, волгоградцы могут бесконечное количество раз наступать на одни и те же грабли. Но продолжают верить в легкие деньги. Жирновский районный суд начинает рассматривать уголовное дело по статье 201 - злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации.

Все началось в 2013 году, когда один из жителей решил создать потребительский кооператив. Предложил землякам сдавать деньги и пользоваться в случае необходимости. Правда к 2015 году пользоваться уже не получалось: дирекция ссылалась на кризис и отказывалась отдавать даже лично вложенные суммы. Несмотря на это, собирать деньги в общую кассу продолжали. В итоге к 2018 году накопилось 36 миллионов долга. Пострадавшими числятся 453 человека.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Ну а граждане смогут получит свои денежки только через суд.