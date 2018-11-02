В Волгограде золотыми стульями и камином украсят Зал Воинской и Трудовой славы

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-02T09:48:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте госзакупок в конце октября появился очень любопытный лот. ГБУ "Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области" решила заказать мебель. И не абы какую, а золотую в прямом смысле этого слова – за миллион рублей. В перечне есть и кожаное кресло руководителя за 29 тысяч и два стула из доски бука с позолотой за 80 тысяч рублей, столик за 30 тысяч, трибуна за 10 тысяч, кухонный гарнитур за 159 тысяч рублей и даже портал для камина тоже с позолотой. Вот например, одно из описаний требуемого товара: «стул неразборной конструкции, состоит из каркаса и мягких элементов. Каркас стула из клееной массивной доски бука, цвет деревянных элементов "Американский орех". Ножки круглые сужающиеся сверху-вниз, в верхней части на каждой ножке имеется фигурное углубление, в нижней части фигурные утолщения в виде двух наплывов. Основание сидения имеет декоративное углубление по периметру и мягкую накладку».

Так и хочется сказать – вот жируют. Но в Исполнительной дирекции своей покупки не стесняются. Ведь мебель приобретается в Зал Воинской и Трудовой славы. Его совсем недавно полностью отремонтировали и из Белого зала для заседаний превратили в место, где собрали трудовую и воинскую историю Волгоградской области. На стенах имена героев и почетных жителей региона: от старых времен до современности. Старая мебель совсем не подходила под новую обстановку. А ведь здесь предстоит вручать награды лучшим волгоградцам, принимать иностранные делегации. И вряд ли обшарпанный стул добавит региону инвестиционной привлекательности. Хотя и новая элитная мебель вряд ли поднимет экономику. Вот если бы и стульчик новый и развитие региона на "отлично".