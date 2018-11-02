В Волжском поймали опытного фальшивомонетчика

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-02T09:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Волжского одни за одним стали поступать заявления от продавцов и владельцев кафе, магазинов. Все приходили с пятитысячными купюрами, которые у них не принял банк. Фальшивкой во всех случаях расплатился мужчина. Причем бумажки были сделаны очень качественно и ручную проверку опытных продавцов проходили без проблем. Лишь техника показывала – деньги не настоящие.

Подозреваемого определили достаточно быстро. Два года назад из тюрьмы вышел мужчина, который как раз сидел за подобное преступление. Он подходил под описание и все пострадавшие его узнали.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении волжанина возбудили уголовное дело по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сейчас следователи выясняют, были ли еще пострадавшие от мастерства фальшивомонетчика.