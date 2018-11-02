2018-11-02T08:37:18+03:00
Общество

Остров OFF/Road: под Волгоградом устроят гонки по бездорожью

Экстрим-проект пройдет 5 ноября в парк-клубе «Бобры» на берегу Волги
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцев ждет Остров OFF/Road.Волгоградцев ждет Остров OFF/Road.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Адреналин, свежий воздух, хорошее настроение и море экстрима ждут волгоградцев в праздничный понедельник, 5 ноября, на берегу Волги в парк-клубе «Бобры» на одноименном пляже. Здесь устроят большую экстремальную тусовку. Проект «Остров OFF/Road» - это гонки по бездорожью в трех категориях: мотоциклы, квадроциклы и вездеходы. Начало – 5 ноября в 11 часов, открытие – в полдень. Вход свободный.

- Гостей ждут показательные выступления лучших спортсменов Волгоградской области, бесплатная солдатская каша и чай из настоящего самовара, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

Также в программе - тест-драйв квадроциклов на пересеченной местности и на трассе (для детей - бесплатный, для взрослых - с большой скидкой). Устроят и концерт на берегу Волги, интерактивные площадки и розыгрыш призов и подарков. Малышей ждет мастер-класс по приготовлению вкусных блюд, а любителей компьютерных игр - настоящая киберарена.

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