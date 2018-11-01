2018-11-01T20:10:31+03:00
Общество

В Волгограде следователей поймали на подлоге в громком деле

От должности отстранили руководителя и следователя второго отдела по расследованию особо важных дел
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В следственном комитете Волгоградской области назревают большие чистки. Сегодня в одном из телеграмм-каналов опубликовали документ, которым исполняющий обязанности главы Волгоградского СУ СК Михаил Музраев отстранил от должности сразу двух своих подчиненных с формулировкой «За допущенные грубые нарушения законности при расследовании уголовного дела». Работы лишился руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Анатолий Киричков и старший следователь этого отдела - Сергей Аракелян.

Также в документе сказано, что Киричков «не смог обеспечить результативную работу отдела и поощрял проведение непроцессуальных методов ведения следствия, таких как служебный подлог». Подчиненного Киричкова - Сергея Аракеляна - подозревают в фальсификации доказательств по одному из уголовных дел. По какому делу не сообщается. Известны лишь фамилии подследственных - Умаров, Фисенко, Надарян, Надзиев и Злобин.

По приказу Музраева следователей проверят на полиграфе (на предмет выявления коррупционной составляющей). Перепроверят и все уголовные дела, которые вели Киричков и Аракелян.

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