В парке на юге Волгограда высадят кизил
В парке Советского района Волгограда полным ходом идет обновление. Дошли и до зеленой зоны. Решили посадить здесь кизил и ели. Живая изгородь теперь обрамляет границы парка вдоль улицы Электролесовской.
Работ по озеленению еще много. Калина, клен, рябина, форзиция - это далеко не весь перечень растений, которые украсят парк – всего около полутысячи. Все саженцы выращены в горпитомнике и подобраны специально с учетом местного климата.
Позаботились и о поливе растений. Здесь наконец-то сделали поливочный водопровод. Параллельно с озеленением идут и строительные работы. Обновляют тротуары, бордюры, ставят детскую площадку.
Последним штрихом станут новые малые архитектурные формы - лавочки урны. А главным украшением не только парка, а и всего района станет фонтан.
Напоминаем, что новое название парку еще не придумали. До 5 ноября идет голосование. Сделать свой выбор вы можете на сайте администрации Волгограда.