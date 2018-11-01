2018-11-01T19:50:03+03:00
Общество

В парке на юге Волгограда высадят кизил

Всего в обновленном парке Советского района появится полторы тысячи новых саженцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В парке Советского района Волгограда полным ходом идет обновление. Дошли и до зеленой зоны. Решили посадить здесь кизил и ели. Живая изгородь теперь обрамляет границы парка вдоль улицы Электролесовской.

Работ по озеленению еще много. Калина, клен, рябина, форзиция - это далеко не весь перечень растений, которые украсят парк – всего около полутысячи. Все саженцы выращены в горпитомнике и подобраны специально с учетом местного климата.

Позаботились и о поливе растений. Здесь наконец-то сделали поливочный водопровод. Параллельно с озеленением идут и строительные работы. Обновляют тротуары, бордюры, ставят детскую площадку.

Последним штрихом станут новые малые архитектурные формы - лавочки урны. А главным украшением не только парка, а и всего района станет фонтан.

Напоминаем, что новое название парку еще не придумали. До 5 ноября идет голосование. Сделать свой выбор вы можете на сайте администрации Волгограда.

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