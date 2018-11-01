2018-11-01T18:52:11+03:00
Общество

Пластинография, вело-шоу и открытый микрофон: 3 ноября волгоградцев приглашают на мастер-классы

Добровольческая акция пройдет 3 ноября у Центрального рынка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Приходите, будет весело!Приходите, будет весело!
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Площадка у Центрального рынка Волгограда уже стала местом притяжения для молодежи и не только. Что ни выходные, то праздник. Вот и 3 ноября здесь соберутся самые веселые и артистичные волгоградцы. И вас приглашают: будут петь, танцевать и показывать мастер-классы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в субботу посетители рынка окажутся в гуще молодежного праздника. Акция «Волгоград – это мы» станет заключительным мероприятием в этом сезоне.

Чем порадуют?

На одной площадке устроят мастер-класс по пластинографии – научат создавать картины из пластилина. На другой научат искусству оригами, на третьей - устроят мастер-класс по изготовлению украшений и аксессуаров из фетра. Любителей экстрима порадует вело-шоу, где опытные мастера научат горожан разнообразным трюкам. Кто хочет научиться красиво двигаться - пожалуйте на мастер-класс от школы танцев.

Будет по традиции работать и «Открытый микрофон», где каждый желающий сможет продемонстрировать свой талант.

Акция будет проходить с 15.00 до 17.00.

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