В Астрахани 18-летний водитель, лишенный прав, чуть не убил в ДТП себя и пассажирку

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-01T18:15:40+03:00

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Начинающие водители часто попадают в аварии, именно поэтому им настоятельно рекомендуют ездить медленно аккуратно и со значком «ученик» на стекле, как предупреждение остальным на дороге. Но этот 18-летний астраханец, видимо, возомнил себя профессионалом, едва сел за руль. Только в марте 2018-го он получил права, а уже в октябре его лишили их на 18 месяцев за то, что он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Думаете, это послужило ему уроком? Нет. Он снова сел за руль, уже теперь без прав. Да еще и посадил в салон своего «Daewoo Matiz» 52-летнюю женщину. Чем это закончилось? Тем, что парень не справился с управлением, и машина влетела в дерево.

Произошло это в два часа ночи на улице 2-й Соликамской. Только чудом все остались живы. Виновник получил сочетанную травму. У его пассажирки - закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти, рваные раны лица. Оба они в больнице.

- По данному факту проводится административное расследование, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.