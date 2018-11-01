2018-11-01T18:15:40+03:00
Происшествия

В Астрахани 18-летний водитель, лишенный прав, чуть не убил в ДТП себя и пассажирку

За полгода он уже второй раз серьезно нарушил ПДД
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Начинающие водители часто попадают в аварии, именно поэтому им настоятельно рекомендуют ездить медленно аккуратно и со значком «ученик» на стекле, как предупреждение остальным на дороге. Но этот 18-летний астраханец, видимо, возомнил себя профессионалом, едва сел за руль. Только в марте 2018-го он получил права, а уже в октябре его лишили их на 18 месяцев за то, что он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Думаете, это послужило ему уроком? Нет. Он снова сел за руль, уже теперь без прав. Да еще и посадил в салон своего «Daewoo Matiz» 52-летнюю женщину. Чем это закончилось? Тем, что парень не справился с управлением, и машина влетела в дерево.

Произошло это в два часа ночи на улице 2-й Соликамской. Только чудом все остались живы. Виновник получил сочетанную травму. У его пассажирки - закрытая черепно-мозговая травма, перелом челюсти, рваные раны лица. Оба они в больнице.

- По данному факту проводится административное расследование, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке на юге Волгограда высадят кизил
Пластинография, вело-шоу и открытый микрофон: 3 ноября волгоградцев приглашают на мастер-классы
4 ноября в Волгограде частично перекроют для транспорта Нулевую Продольную
Под Волгоградом поймали браконьера с сетями и уловом
Под Астраханью в доме задохнулась влюбленная пара
В Волгограде подорожали квартиры в новостройках
В Астрахани маршрутка столкнулась с иномаркой: пять человек пострадали
В Волгоградской области начнут выращивать хлопок в промышленных масштабах
В Волгограде два моряка пытались украсть 50 тонн нефти из танкера
Наставник волгоградского Ротора Роберт Евдокимов - лучший тренер октября
Преподаватель колледжа сел почти на три года за продажу липового диплома
В Астрахани автослесарям дали реальный срок за сгоревшее после их ремонта авто
Виновник ДТП, в котором погибла секс-учительница из Волжского, заплатит родственникам миллион рублей
Волжанин проломил знакомому голову монтировкой за флирт с подругой
В Волгограде застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей
Полицейские просят волгоградцев поменять летнюю резину на зимнюю
Волгоград попал на второе место по темпам строительства жилья среди миллионников
Все полосы моста через Ахтубу запустят до конца 2018 года
В Волгограде женщина-водитель пролетела на «красный» и сбила школьницу
Модный приговор: волгоградец заплатит 100 тысяч за фальшивые «Найк» и «Адидас»