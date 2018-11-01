Под Волгоградом поймали браконьера с сетями и уловом

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-01T17:18:41+03:00

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Каждый рыбак знает, что расставлять сети на рыбку незаконно, однако в погоне за большим уловом это многих не останавливает. Вот еще один 29-летний бездельник - житель станицы Нижний Чир Волгоградской области, решил заработать на рыбке. Поэтому взял с собой не удочку, а 4 лесковые сети 90 на 5 метров каждая.И поймал, надо сказать, немало - 232 экземпляра! Сазан, судак, карась и другие виды рыб. И уже собрался везти все это на продажу, как попался участковому полиции МВД, который как раз проводил рейд по охране водных ресурсов на правом берегу Цимлянского водохранилища.

Весь улов полицейский изъял, а на безработного рыбака завел уголловное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». До окончания разбирательства молодой рыбак будет находиться на подписке о невыезде, - уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.