2018-11-01T17:18:41+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали браконьера с сетями и уловом

Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый рыбак знает, что расставлять сети на рыбку незаконно, однако в погоне за большим уловом это многих не останавливает. Вот еще один 29-летний бездельник - житель станицы Нижний Чир Волгоградской области, решил заработать на рыбке. Поэтому взял с собой не удочку, а 4 лесковые сети 90 на 5 метров каждая.И поймал, надо сказать, немало - 232 экземпляра! Сазан, судак, карась и другие виды рыб. И уже собрался везти все это на продажу, как попался участковому полиции МВД, который как раз проводил рейд по охране водных ресурсов на правом берегу Цимлянского водохранилища.

Весь улов полицейский изъял, а на безработного рыбака завел уголловное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». До окончания разбирательства молодой рыбак будет находиться на подписке о невыезде, - уточнили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке на юге Волгограда высадят кизил
Пластинография, вело-шоу и открытый микрофон: 3 ноября волгоградцев приглашают на мастер-классы
В Астрахани 18-летний водитель, лишенный прав, чуть не убил в ДТП себя и пассажирку
4 ноября в Волгограде частично перекроют для транспорта Нулевую Продольную
Под Астраханью в доме задохнулась влюбленная пара
В Волгограде подорожали квартиры в новостройках
В Астрахани маршрутка столкнулась с иномаркой: пять человек пострадали
В Волгоградской области начнут выращивать хлопок в промышленных масштабах
В Волгограде два моряка пытались украсть 50 тонн нефти из танкера
Наставник волгоградского Ротора Роберт Евдокимов - лучший тренер октября
Преподаватель колледжа сел почти на три года за продажу липового диплома
В Астрахани автослесарям дали реальный срок за сгоревшее после их ремонта авто
Виновник ДТП, в котором погибла секс-учительница из Волжского, заплатит родственникам миллион рублей
Волжанин проломил знакомому голову монтировкой за флирт с подругой
В Волгограде застройщика оштрафовали на полмиллиона рублей
Полицейские просят волгоградцев поменять летнюю резину на зимнюю
Волгоград попал на второе место по темпам строительства жилья среди миллионников
Все полосы моста через Ахтубу запустят до конца 2018 года
В Волгограде женщина-водитель пролетела на «красный» и сбила школьницу
Модный приговор: волгоградец заплатит 100 тысяч за фальшивые «Найк» и «Адидас»