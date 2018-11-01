2018-11-01T16:53:56+03:00
Происшествия

Под Астраханью в доме задохнулась влюбленная пара

Мужчина и его знакомая скончались от отравления угарным газом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трагедия случилась в селе Курченко Наримановского района Астраханской области. 30 октября в доме нашли мертвыми мужчину и женщину. 47-летний хозяин и его 37-летняя знакомая задохнулись.

Следователи Икринянского отдела СУ СК по Астраханской области уже организовали проверку по данному факту. По результатам будет принято процессуальное решение. Но уже сегодня можно почти с уверенностью сказать, что смерть молодой пары - несчастный случай. И виновниками случившегося стали они сами. А все из-за собственной беспечности.

Дело в том, что в доме стоит газовое печное отопление. Чтобы не мерзнуть, печку они включили, а вот вытяжную заслонку открыть забыли. Предварительной причиной смерти уже назвали отравление угарным газом.

- При осмотре порядок в доме не нарушен, следов незаконного проникновения нет, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

В ведомстве напоминают гражданам: соблюдайте требования безопасности при обращении с отопительными приборами! В зимний период, к несчастью, именно из-за беспечности и халатности гибнут люди.

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